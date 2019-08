M2 chiusa: «Quasi 50 minuti per andare da Gobba a Loreto in bus»

Dal 1 al 31 agosto sono chiuse le stazioni della M2 di Lambrate e Piola e quindi i treni non circolano tra Loreto e Udine: la "prova generale" con l'assistenza alla clientela e i bus sostitutivi proprio la mattina di giovedì 1 agosto, con inevitabili disagi e affollamenti in attesa dei pullman.

Atm ha messo in campo una vera e propria "squadra" di persone per aiutare i passeggeri a orientarsi e fornire le informazioni indispensabili ad affrontare "l'impatto" con la chiusura del tratto di metrò. Il disagio maggiore è stato, e sarà, quello del traffico: alle 9 di mattina, MilanoToday è in grado di riferire che ci sono voluti quasi 50 minuti per percorrere il tratto da Cascina Gobba a piazzale Loreto in bus.

In particolare, sono state 200 le persone in campo tra assistenti alla clientela, tutor con magliette o giubbetti gialli o arancioni con la scritta "controllo esercizio" e agenti di security. Ad esse si sono aggiunte altre 20 persone con gubbetto arancione e la scritta "assistenti alla clientela" e 50 funzionari itineranti in affiancamento.

Sessanta invece le vetture tra bus sostitutivi M2 Udine-Loreto, navette express Cascina Gobba-Loreto e potenziamento di alcune linee di superficie (39, 53, 55, 56, 75 e 81). Inoltre è stata installata una segnaletica ad hoc nelle stazioni del metrò interessate e sono stati ripetuti ogni 5 minuti annunci specifici a bordo treno e nelle stazioni.

Il motivo dello stop ai treni è un intervento importante di manutenzione per garantire l'impermeabilizzazione delle gallerie della linea verde. Inoltre la mattina e la sera - nelle ore di punta - i treni in arrivo da Cologno Nord terminano a Cascina Gobba, mentre alcuni treni in arrivo da Abbiategrasso/Assago terminano a Centrale.