Entrate e uscita separate e un quarto dei passeggeri: così cambierà la metro di Milano

La mobilità sarà tra i temi più complicati da gestire per Milano dopo il lockdown. E sul caso sta lavorando Palazzo Marino che ha creato un documento, aperto al contributo dei cittadini, che tra le altre cose spiega come ci si muoverà per le strade della metropoli. Perché sui mezzi pubblici, come dichiarato dal sindaco, potrà viaggiare un passeggero su quattro rispetto ai tempi pre coronavirus.

Il primo cittadino ha fatto l'esempio della stazione di Cadorna: uno degli snodi più trafficati della città dato che si trova all'incrocio tra la M1 e la M2 ma soprattutto è utilizzata dai pendolari che arrivano alla stazione ferroviaria. "Entravano 6 mila persone all’ora ogni mattina. Con le misure che ci indicano ne potremo far transitare il 25 per cento, quindi 1.500: 75 alla volta. Dobbiamo trovare delle formule". Su questo fronte sta lavorando Atm.

Il flusso dei passeggeri sarà gestito dai tornelli (letteralmente) che conteranno il numero di persone che possono entrare sulla banchina e sui treni. E poi ci saranno percorsi distinti per accedere e uscire dalle stazioni, oltre a "sedili off limits" e posti in piedi contingentati. Ma se differenziare entrate e uscite è più semplice per le metropolitane sarà più complicato per i mezzi di superficie.

Milano, in un certo senso, vorrebbe che i mezzi pubblici fossero utilizzati davvero in casi di vera necessità. La città vuole scommettere sulle biciclette. "Anche l’idea di sviluppare piste ciclabili non è una scelta ideologica — ha aggiunto il sindaco —. Avremo bisogno di arricchire la nostra strategia con i contributi della gente: una signora ha commentato un mio post scrivendo 'rimetteteci in libertà con idee intelligenti': quelle le hanno tutti quindi in questa fase è importante l’ascolto".