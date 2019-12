Milano, è arrivato il giorno di Inter Barcellona: Atm modifica così il servizio di metro e bus

Martedì 10 dicembre a San Siro l'Inter affronta il Barcellona per la Champions League. Atm ha disposto un servizio speciale per raggiungere lo stadio. Ecco tutte le informazioni utili in occasione della partita a San Siro.

Segesta e Ippodromo chiuse temporaneamente

Per raggiungere lo stadio usate la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto. Su disposizione della Questura, dal termine della partita a fine servizio le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta saranno chiuse. Uscendo dallo stadio, in alternativa potete usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Bus e navette speciali dal parcheggio Lampugnano

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. E' stato previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate

- Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

- Linea 49: da due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

- Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

- Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

Biglietti

I biglietti si potranno acquistare alle rivendite autorizzate oppure usare i distributori automatici nelle stazioni delle linee metropolitane. Potete comperare i biglietti anche attraverso le modalità digitali: con carta contactless direttamente al tornello, sull'app e inviando un SMS al 48444.

Pianificate per tempo il vostro viaggio

Nella giornata della partita, le stazioni e i treni potrebbero essere più affollati del solito per la presenza dei tifosi diretti allo stadio. È meglio pianificare per tempo gli spostamenti. Gli assistenti alla clientela saranno presenti nelle stazioni di Lotto M1 e San Siro Stadio M5.