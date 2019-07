Treni ogni 16 minuti e capolinea "anticipati": disagi in arrivo sulla metro verde M2 a Milano

Lavori in corso. Disagi annunciati. Da lunedì 15 luglio, infatti, Atm ha ripreso gli interventi sulla linea M2 per - ha spiegato la stessa azienda - "dei lavori programmati di manutenzione delle gallerie della" verde.

Inevitabilmente ne risentirà la circolazione della linea, che subirà modifiche nelle settimane di luglio e settembre.

"Dal 15 al 31 luglio e dal 2 al 13 settembre, solo dopo le 21:30 dal lunedì al venerdì, tra Caiazzo e Lambrate i treni passeranno con una frequenza ridotta perché viaggeranno, in entrambe le direzioni, sullo stesso binario - ha informato Atm -. Seguite la segnaletica per raggiungere il binario giusto e fate attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione".

E ancora: "Tra Centrale e Cascina Gobba i treni viaggeranno con una frequenza di circa 16 minuti - ha proseguito l'azienda di Foro Bonaparte -. Alcuni treni da Assago/Abbiategrasso faranno capolinea a Centrale e ripartiranno nel senso contrario".

"Considerate maggiori tempi di percorrenza - ha concluso Atm -. Comprendiamo i disagi e ci scusiamo". Quelli di luglio e settembre, tra l'altro, non saranno gli unici disagi per la M2. Dal 1 al 31 agosto, infatti, la verde non farà servizio tra le fermate di Udine e Loreto, che resteranno chiuse per permettere agli operai di effettuare lavori di impermeabilizzazione delle gallerie.