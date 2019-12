M4, passo avanti per prolungarla fino a Segrate: la Regione finanzia lo studio di fattibilità

Soldi di Regione Lombardia per prolungare la linea 4 del metrò di Milano dall'aeroporto di Linate alla nuova stazione ferroviaria di Segrate. Grazie a un emendamento alla legge di bilancio, presentato dal leghista Riccardo Pase e approvato dal consiglio regionale, il Pirellone stanzia 400 mila euro per finanziare la partecipazione di MM Spa al bando europeo Cef Transport Reflow 2019 e completare la seconda fase dello studio di fattibilità tecnico-economico per il prolungamento.

Si tratta di creare una "porta est" di entrata ferroviaria a Milano che, secondo quanto spiega Pase, «implica la realizzazione di un sistema di collegamenti che possano sfruttare sia le opportunità infrastrutturali esistenti sia potenziare la capacità del nodo connettivo di sistemi sovra locali, vale a dire aeroporto Forlanini e linee ferroviarie di alta velocità. A ciò si sommano le connessioni di scala regionale come il sistema delle linee suburbane e la connessione viabilistica tra la Cassanese bis e la strada provinciale 14 Rivoltana».

L'idea: M4 fino a Segrate

L'idea di prolungare la M4, peraltro non ancora terminata nella sua realizzazione, non nasce oggi: è stata partorita in una riunione tra M4, Sea e Westfield, il futuro centro commerciale più grande d'Italia (e tra i più grandi d'Europa) con 300 negozi e un cinema da 16 sale che verrà inaugurato a Segrate nel 2021. Proprio Westfield si è già impegnata a finanziare, almeno in parte, lo studio di fattibilità del prolungamento del metrò, con fermata intermedia all'Idroscalo.