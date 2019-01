La metro lilla cresce ancora: finito lo studio di fattibilità, la M5 punta a Bresso e Cinisello

Promessa mantenuta. È stato completato lo studio di fattibilità sul possibile prolungamento della metropolitana M5 verso i territori di Bresso, Cusano Milanino e Cinisello. Il sogno di portare la "lilla" verso i territori a Nord Ovest di Milano è un vecchio "pallino" del Movimento cinque stelle, che aveva iniziato la propria battaglia in regione a fine 2017.

L'idea di base è quella di "dividere" i binari a Bignami, attuale capolinea: da un lato la M5 proseguirebbe verso Monza - altro prolungamento in corso - e da un lato proprio verso Bresso e Cinisello.

La buona notizia è arrivata sabato e ad annunciarla è stato il sottosegretario Stefano Buffagni, che da consigliere regionale aveva firmato l'emendamento per chiedere la nuova tratta della metro. "Lo studio di fattibilità per realizzare il prolungamento della metropolitana M5, lo sbinamento che parte da Bignami e arriva a Bresso, Cusanino Milanino e Cinisello, è ultimato - ha spiegato -. Sono orgoglioso perché è la dimostrazione che quando entriamo nelle istituzioni non ci dimentichiamo dei nostri territori e continuiamo le nostre battaglie - ha rivendicato l'ex consigliere grillino -. Il percorso è lungo ma stiamo facendo di tutto per realizzare nel minor tempo possibile questo progetto".

"Se Milano vuole legittimamente diminuire il numero di ingresso in città di autovetture bisogna allo stesso tempo garantire ai cittadini la possibilità di utilizzare mezzi pubblici validi e fruibili e il prolungamento della metro M5 è la soluzione ideale”, ha assicurato Buffagni.

Il percorso - stando almeno alle prime informazioni - dovrebbe prevedere una fermata al Parco Nord, poi a Bresso, Cusano e a Cinisello, proprio all'interno della città.

Il prossimo 26 gennaio, alle ore 15, è stato fissato un incontro al Comune di Bresso, durante il quale lo stesso Buffagni presenterà ai cittadini e ai sindaci dei paesi coinvolti il progetto.