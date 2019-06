Mezzi e metro' fino a tarda notte: come arrivare alla Festa di Radio Deejay di sabato 22 giugno

In occasione della festa di compleanno di Radio Deejay di sabato 22 giugno 2019 a Mind-Area Expo, Atm ha potenziato il servizio della linea M1 per facilitare gli spostamenti dei fan da e per il capolinea di Rho Fieramilano verso il centro.

La linea Rossa chiude più tardi, con capolinea a San Babila

Nel giorno dell’evento la M1 resta aperta oltre il normale orario di servizio per permettere ai fan di rientrare in città. Dopo le ore 00:10, tutti i treni della M1 partono da Rho Fieramilano e terminano a San Babila (non proseguono fino a Sesto). Ultima partenza da Rho alle ore 1:10.

Parcheggi aperti fino a tardi

I parcheggi di Molino Dorino e di Lampugnano restano aperti fino alle 2:30 di notte.

Bus notturni potenziati

Per proseguire il vostro viaggio, potete scendere in diverse stazioni della linea M1 e cambiare con i bus delle linee notturne (qui l’elenco di tutte le linee).

Scendete alle stazioni di:

Lotto per cambiare con la filovia N90/91

Cadorna per cambiare con la linea NM2 e la N25/26

Duomo per cambiare con la linea NM3

San Babila per proseguire il viaggio con la linea NM1

Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Raggiungere MIND - AREA EXPO con linee S e treni (serve un biglietto ferroviario)

In alternativa alla metropolitana, potete raggiungere Mind – Area Expo anche con le linee S suburbane che partono dalle stazioni del passante ferroviario oppure con i treni regionali dalla stazione di Porta Garibaldi. Qualche suggerimento:

S5 Varese-Milano-Treviglio

S6 Novara-Milano-Treviglio da una delle fermate del passante ferroviario (Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria)

S11 Chiasso-Como-Milano

Se usate queste linee, ricordatevi che il biglietto Atm non vale, ma è necessario acquistare un biglietto ferroviario. Orari, biglietti e tariffe sul sito www.trenord.it