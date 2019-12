Milano, disagi sulla metro rossa: circolazione sospesa per "persona non autorizzata tra i binari"

Disagi per i passeggeri della M1 a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre. Attorno alle 15 la circolazione è stata momentaneamente sospesa su tutta la linea a causa della "presenza di una persona non autorizzata tra i binari", come comunica Atm su Twitter.

⚠️ #M1: una persona non autorizzata in galleria ci ha costretto a sospendere momentaneamente la circolazione dei treni su tutta la linea. Se vi muovete tra Loreto e Cadorna usate la M2. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) December 11, 2019

Dopo una circa una decina di minuti, i treni hanno gradualmente ripreso a viaggiare con frequenza regolare. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia spinto la persona a introdursi all'interno della galleria.