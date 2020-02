Milano, metro verde a servizio ridotto fino a luglio: meno corse e più attesa per la M2

Meno corse, più attese e un capolinea "nuovo", momentaneo. La metro verde di Milano sarà a servizio ridotto fino a luglio prossimo per permettere - ha spiegato Atm - "i lavori di potenziamento dell'infrastruttura". I disagi, stando a quanto comunicato dalla società, saranno concentrati nelle ore serali, weekend escluso.

"A partire dal 24 febbraio fino al termine del mese di luglio, dal lunedì al venerdì, solo nelle ore serali, modifichiamo il servizio nelle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate", si legge in una nota dell'azienda di Foro Bonaparte.

Binario unico a Loreto, Piola e Lambrate

"Solo dopo le 21:30, dal lunedì al venerdì, nelle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate i treni fermano, in entrambe le direzioni, sullo stesso binario. Seguite la segnaletica per raggiungere il binario giusto e fate attenzione alla destinazione del treno per non sbagliare direzione", i consigli di Atm.

Il binario unico, inevitabilmente, fa salire i tempi di attesa. "Tra Centrale e Gobba i treni viaggeranno con una frequenza di circa 17 minuti - ha spiegato l'azienda -. Alcuni treni da Assago/Abbiategrasso faranno capolinea a Centrale e - si conclude la nota - ripartiranno verso quelle destinazioni, in modo da mantenere sul resto della linea la normale frequenza di circa 8-9 minuti".