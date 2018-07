Mezzi gratis ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni anche se non accompagnati: la proposta

Rendere gratuiti i mezzi pubblici di Milano ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni anche se non accompagnati. E' il contenuto di un ordine del giorno presentato lunedì 16 luglio da Alice Arienta (Partito Democratico) e approvato dal consiglio comunale. Una novità che, a fronte di un costo che si aggira in circa un milione e mezzo di euro all'anno per Atm (e l'amministrazione), potrebbe cambiare il bilancio familiare di molti milanesi.

Oggi, infatti, i minori tra i 10 e i 14 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici soltanto se sono insieme a un familiare adulto, grazie alle agevolazioni regionali ("io viaggio in famiglia"). Ma si tratta di qualcosa che, di fatto, non accade quasi mai. Molto più frequente, per esempio, andare a scuola da soli. Ma in questo caso occorre pagare l'abbonamento, seppure a tariffa non ordinaria: 200 euro l'annuale, 22 euro il mensile.

L'ipotesi proposta da Arienta non è una totale novità: la giunta di Palazzo Marino, nella manovra di bilancio del 2019 che tra l'altro prevede la possibilità di aumentare il biglietto da 1,50 a 2 euro, aveva già scritto nero su bianco che avrebbe valutato la sostenibilità della gratuità sui mezzi pubblici per i preadolescenti non accompagnati.