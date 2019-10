Milano, il miglior panettone artigianale del mondo? ”È fatto a Ischia". La classifica

Il miglior panettone artigianale del Mondo? Lo prepara Alessandro Slama, pasticcere di "Ischia Pane" che ha il suo laboratorio proprio nell'isola davanti a Napoli. Lo hanno deciso i giurati del Panettone world championship, contest internazionale organizzato dai Maestri del lievito madre svoltosi a Host a Milano, la fiera dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza organizzata nei padiglioni della Fiera di Rho.

La ricetta del pasticcere napoletano ha sbaragliato la concorrenza battendo concorrenti da tutto il mondo; al concorso, infatti, hanno partecipato professionisti da tutta Italia e anche dall’estero: Tokyo, Sydney e New York. "È una gioia indescrivibile per me aver vinto – dichiara emozionato Alessandro Slama, il vincitore – Questa vittoria è il premio all’impegno, alla passione e ai sacrifici miei e della mia famiglia".

Chi è Alessandro Slama

Alessandro Slama, maestro panificatore, nasce ad Ischia, e fin da piccolo apprende l'arte dei lievitati e del lievito madre. La passione per questo mestiere lo spinge a viaggiare, acquistando molte abilità e capacità e diventando tecnico e maestro per alcune scuole e aziende. Allievo del grande maestro Rolando Morandin, partecipa inoltre a molti corsi affiancando importanti Maestri, dai quali apprende nuove tecniche e metodologie. Nel 2011 vince il primo premio per il Dolce da forno alla manifestazione Sigep Bread Cup a Rimini. Nel 2004 nasce Ischia Pane, punto storico dell’isola. Nel 2015 apre, sempre a Ischia, un nuovo punto vendita, dove vince sempre la regola del lievito madre ma con un tocco d’innovazione.

