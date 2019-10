A Milano il miglior trasporto pubblico d'Italia: Atm batte tutti per capillarità e frequenza

Capillarità della rete, frequenza dei mezzi e un occhio, attento, all'ambiente. Il trasporto pubblico locale di Milano vince il confronto con quello del resto d'Italia e si aggiudica una prestigiosa medaglia d'oro.

A certificarlo è lo studio "Ecosistema urbano" di Legambiente, che promuove a pieni voti il sistema di mobilità gestito e curato da Atm. "Dallo studio - spiega la stessa azienda di Foro Bonaparte - si evidenzia che Milano è prima in Italia per offerta di trasporto pubblico: svetta infatti con il dato di 87 chilometri percorsi annualmente per ogni abitante della città dall’insieme dei suoi mezzi pubblici".

E ancora: "La città della Madonnina è al secondo posto - dietro a Venezia, spinta in vetta dall’esiguo numero di abitanti e dalla conformazione lagunare della città - con 474 passeggeri trasportati annualmente per ogni abitante".

A mettere nero su bianco il successo di Milano è poi Legambiente, pur sottolineando che la città è inquinata, ha un traffico pericoloso, è "nemica" dei ciclisti e non produce energie rinnovabili. Però - scrive l'associazione - "non c’è partita sul trasporto pubblico, Milano batte tutti sia per viaggiatori trasportati che per capillarità della rete e frequenza dei mezzi pubblici". Una bella medaglia per Atm.

