I migliori cocktail di Milano

Caldo, belle giornate, uno spritz dopo il lavoro: bere un cocktail a Milano è un modo di vivere, oltre che un appuntamento spesso imperdibile. Ecco cinque locali dove gustare un ottimo drink in città, in un'atmosfera unica e rilassante.

. Rita

Siamo sui Navigli, che in estate significano movida e festa. Il Rita è una tappa obbligata, e i motivi sono più di uno: ingredienti freschi e naturali, materie prime ricercate e cocktail originali come il Why Mango, servito in barattoli di marmellata.

. Nottingham Forest

Locale tanto piccolo quanto originale, il Nottingham Forest propone un menu dei drink ricchissimo, con cocktails fantasiosi proposti anche in versione dolce. E' consigliabile arrivare presto, altrimenti diventa difficile trovare un posto per sedersi.

. Mag Cafè

Sinonimo di ottimi cocktail a regola d'arte, il Mag Cafè e il suo staff dai tratti retro offre gin tonic alle erbe, Martini col sambuco, e proposte stagionali. Tutte da scoprire, in un bellissimo ambiente anni '30 con tavolini esterni.

. The Botanical Club

The Botanical Club vi farà scoprire il lato più botanico del gin, vero protagonista del locale, e di tutte le sue sfumature. Siamo nella più piccola distilleria di Gin in Italia, molto amata dai milanesi, in cui è anche possibile gustare ottimi aperitivi e cene dagli abbinamenti interessanti (come gli udon cacio e pepe con il pesce). In poche parole: vietato non provarlo.