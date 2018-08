7 gelaterie di Milano tra le migliori 100 d'Italia: la classifica del 2018

A Milano ci sono 794 gelaterie e alcune di queste hanno meritato di entrare nelle migliori 100 d'Italia, almeno secondo la classifica annuale redatta da Dissapore, uno dei più noti portali di critica e cultura culinaria italiani.

Sono 7 le gelaterie milanesi (o anche milanesi) presenti nella classifica del 2018, a cui se ne aggiungono 3 da Monza-Brianza. Ma sveliamo immediatamente chi, secondo il portale, è il "re" dei gelatai italiani. Si tratta di Brunelli, con due gelaterie nell'Anconetano, a Senigallia e Agugliano, specialista nei cioccolati e nella celebre "Crema Brunelli", primo anche nella classifica del 2017.

Alcune delle gelaterie milanesi presenti nella classifica sono ormai "habituée", altre sono new entry e una in particolare, dopo essere diventata famosa in Piemonte, ha aperto nel 2018 un negozio a Milano. Ma vediamo, una per una, le gelaterie consigliate da Dissapore a Milano.

TUTTE LE GELATERIE MILANESI TRA LE PRIME 100 D'ITALIA