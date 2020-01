Il migliore gelato al cioccolato d'Italia è a Milano. La classifica di Gambero Rosso

E' di Milano la migliore gelateria d'Italia per il gusto al cioccolato. Lo "certifica" la quarta edizione della guida alle gelaterie italiane pubblicata da Gambero Rosso, sempre più dedicata a scoprire gli indirizzi che associano sostenibilità, genuinità e utilizzo delle tecnologie.

La gelateria che ha conquistato il "premio speciale" di miglior gelato al cioccolato è Lo Gnomo di via Cherubini (zona corso Vercelli). Gambero Rosso cita i gusti al cioccolato al latte Ecuador, due cioccolati fondenti (un Venezuela 85% e un Repubblica Dominicana 68%) e il cioccolato bianco Opalys. «Grande cura nella selezione della materia prima e altrettanta padronanza nella lavorazione e nel bilanciamento delle ricette», si legge nella motivazione della menzione speciale.

Cinque gelaterie "top" a Milano

E fra le undici gelaterie lombarde che conquistano i "tre coni", ovvero il massimo della menzione nella guida di Gambero Rosso, troviamno cinque gelaterie di Milano. Il già citato Lo Gnomo, e poi Artico (che ha due locali: uno in via Porro Lambertenghi e uno in via Dogana), Ciacco (via Spadari), Paganelli (via Adda) e Pavé Gelati e Granite (via Cesare Battisti).