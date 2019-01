Università: i medici di Milano-Bicocca tra i migliori al mondo secondo una nota classifica

Milano-Bicocca, nell’ambito medico “ipertensione e cardiovascolare”, è prima in Europa e quinta nel mondo. A dirlo è Expertscape, l’agenzia di rating americana che individua i maggiori esperti internazionali nelle varie discipline mediche.

Expertscape, che si basa sull’analisi di una serie di parametri e di diverse variabili, copre tutte le aree della medicina (più di 26mila argomenti biomedici), classifica esperti e istituzioni secondo la loro disciplina, identifica l’area di ricerca, valuta il numero delle citazioni e la posizione dei nomi fra gli autori.

Tra gli esperti, sempre per la sezione “ipertensione e cardiovascolare”, spiccano tre professori del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo: al primo posto in Europa, secondo al mondo, Giuseppe Mancia, professore emerito di Milano-Bicocca, al terzo in Europa, quarto al mondo, Guido Grassi, docente di medicina interna, e al settimo in Europa, nono al mondo, Gianfranco Parati, docente di malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il sistema di indicizzazione di Expertscape si basa sulle pubblicazioni in Pubmed degli ultimi 10 anni, identificati da una determinata keyword.