Quattro ristoranti di Milano tra i migliori locali al mondo per cucina vegetariana e vegana

I ristoranti "veg" di Milano alla conquista del mondo. Quattro locali meneghini hanno infatti guadagnato un posto nella "Green guide 2020", la guida che riunisce le migliori cucine vegetariane e vegane del globo. Tra i 31 ristoranti italiani presenti nella classifica ci sono infatti Joia, Ristorante Sadler, Lume e Seta, tutti sotto la Madonnina.

Nella "Green guide" compaiono recensioni e valutazioni di quasi mille ristoranti "classificati da 1 a 5 ravanelli, a seconda della quantità di verdure che utilizzano nei loro piatti".

Joia, in via Panfilo Castaldi, conferma i suoi 5 ravanelli dell'edizione 2019 con lo chef Pietro Leemann. "Ancora una volta abbiamo potuto godere di combinazioni di gusti uniche. Tutto ciò che è vegetale non ha più segreti in questo vecchio tempio", il commento entusiasta della guida. Stesso risultato anche per Lume, di via Giacomo Watt: "L'intuitiva cucina dello chef Luigi Taglienti è vicina alla natura. Le basi utilizzate qui sono prodotti di qualità coltivati ​​e cresciuti ​​in modo etico e sostenibile. Il suo ingrediente distintivo sono gli agrumi con i quali aggiunge forza, freschezza ed emozione", si legge nella guida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sadler porta invece a casa due ravanelli: "È una scommessa sicura a Milano - evidenziano gli esperti -. Qui troverai i migliori prodotti perfettamente preparati. Le verdure svolgono sicuramente un ruolo, ma piuttosto come contorno. Tuttavia, sappiamo che ha un debole per tartufi bianchi e neri, zucchine ed erbe fresche". Un ravanello per Seta, il ristorante di Antonio Guida in via Monte di Pietà.