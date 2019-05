Le migliori spa a Milano

In una città che non dorme mai come Milano, ogni tanto si sente la necessità di rilassarsi e staccare dallo stress quotidiano. Le spa di Milano rappresentano un'ottima soluzione per aiutare le persone a ritrovare pace e relax, prendendosi anche cura di se stesse con massaggi e trattamenti specifici. Scopriamo le spa più belle in città.

Armani/SPA

All’interno dell’Armani Hotel Milano, Armani/SPA è il luogo ideale per rilassarsi in un ambiente raffinato e con vista a 360° sul centro di Milano. Tra sauna, bagno turco e trattamenti esclusivi, la spa è una vera oasi di pace e di lusso. Per i più temerari è inoltre prevista una cascata di ghiaccio: un vero toccasana per mente e corpo.

Bulgari SPA

Un altro luxury hotel, questa volta il Bulgari Hotels & Resorts. La sua spa è il luogo ideale per i milanesi che cercano un momento di pace e desiderano coccolarsi lontano dallo stress. La spa offre trattamenti esclusivi realizzati con i brand cosmetici La Mer, Amala e Sothys. Grazie alla luce naturale che filtra dalle vetrate sulle piastrelle in oro, la piscina interna è una della più belle di Milano. Per concludere il percorso è d'obbligo provare la jacuzzi esterna e la sauna.

QC Terme Milano

Fuori dagli hotel, chi vive a Milano non può non provare le terme del circuito QC, in Porta Romana. Un vero e proprio centro benessere nel cuore di Milano, con percorsi multi-sensoriali, trattamenti viso e corpo, piscine e saune. I più curiosi potranno inoltre provare la Stanza del Sale, con le pareti della stanza composte da sale, che aiutano a drenare, tonificare la pelle e a liberare le vie respiratorie. Assolutamente da provare.

