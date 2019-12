Fermò il terrorista che stava pugnalando il militare: migrante eroe nominato Cavaliere

È stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Samba Diagne, il 52enne che che il 17 settembre 2019 intervenì in Stazione Centrale a Milano per fermare Mohamad Fathe, l'uomo che urlando "Allah Akbar" aveva pugnalò con un paio di formici il caporalmaggiore dell'Esercito Matteo Toia. Mohamad Fathe era stato arrestato con l'accusa di attentato per finalità terroristiche, tentato omicidio e violenza a pubblico ufficiale.

Samba ha cinque figli in Senegal e vive a Milano da quasi trent'anni dove lavora come addetto alla sicurezza in alcuni negozi. Diagne era stato candidato anche all'Ambrogio d'oro, il massimo riconoscimento conferito dal comune di Milano; la candidatura era stata sponsorizzata da Massimiliano Bastoni (Lega) che aveva dichiarato: "L'eroismo non ha colore né nazionalità".

Il gesto eroico

Tutto è accaduto un attimo dopo le 10.45: Diagne era uscito dalla metropolitana della Stazione Centrale e stava andando al mercato di via Benedetto Marcello per comprare vestiti per i suoi cinque figli che vivono in Senegal. In un batter d'occhio si è trovato di fronte un uomo, Mahamad Fathe, con in mano un paio di forbici mentre colpiva un soldato. Lui non ci ha pensato due volte: ha visto che vicino a un palo c'era una catena di una bicicletta che avevano rubato, l'ha sfilata e ha colpito sulla spalla il 23enne. Un colpo secco, che lo ha fatto stramazzare al suolo. Proprio in quegli attimi, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, aveva urlato la frase "Allah akbar".