I milanesi promuovono Amsa: il servizio piace a 9 cittadini su 10

Amsa piace ai milanesi. La partecipata del Comune, che si occupa di pulizia strade e raccolta rifiuti, è stata "promossa" con un punteggio di 7,8 punti su 10, confermando il voto del 2019. In vetta alla classifica sul gradimento dei servizi è la raccolta dei rifiuti, con il 97% dei consensi. L'analisi, effettuata da Ixè e Demetra, è stata condotta intervistando un campione di poco più di 4 mila cittadini distribuiti in tutti i quartieri.

L'operato complessivo di Amsa è apprezzato dal 92% degli intervistati, percentuale che, come detto, sale al 97% (con voto medio 8,3) riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla raccolta di quelli ingombranti (voto medio 8,9), menttre scende all'83% con voto medio di 7,2 punti per la pulizia delle strade. Il voto medio è di 8,2 per la pulizia delle aree di mercato, 7,1 per la pulizia dei parchi, 7,3 per lo svuotamento dei cestini, 7,7 per la pulizia dopo le manifestazioni.

Criticità circa lo spurgo dei tombini, soprattutto dopo piogge ed esondazioni: qui il voto dei milanesi ad Amsa scende a 5,9. Le riciclerie soddisfano invece i milanesi: le utilizzano quattro cittadini su dieci e il votoo è di 8,4 punti. I cittadini sono poi soddisfatti sia del numero verde sa del sito internet aziendale. Più di sette milanesi su dieci, infine, non hanno alcun dubbio su come si differenziano i rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Come ogni anno - ha spiegato l’assessore alla partecipazione Lorenzo Lipparini - abbiamo realizzato una indagine campionaria commissionata ad un istituto indipendente per rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi resi da Amsa, che si conferma elevato. Si tratta di uno strumento di ascolto, conoscenza e rendicontazione che ci consente di osservare i trend in corso, misurare il livello dei servizi erogati e mettere a punto strategie sempre più efficaci per intervenire sulla qualità della vita e dell'ambiente cittadino».