Milano è "Città dell'anno 2019" per il prestigioso Wallpaper Magazine: l'ennesimo premio

Ancora un riconoscimento che valorizza Milano. Dopo il primo posto sulla qualità della vita secondo il Sole24Ore, è Wallpaper Magazine, autorevole testata britannica (ma diffusa in tutto il mondo) di arte, moda e architettura, a incoronarla come "città dell'anno 2019".

La metropoli della Madonnina ha battuto la concorrenza agguerrita di Sharjah, Shanghai, Helsinki e Vancouver. Per i giudici, "Milano sta vivendo un eccitante rinascimento".

La forza propulsiva come hub di attrazione per turisti e investitori stranieri è data dai big della moda come Miuccia Prada e Giorgio Armani, scrivono i giudici, che hanno fatto fiorire Milano come "capitale del design": dalla Fondazione Prada all'Armani Silos, passando per l'Armani Hotel. Si parla, poi, anche di Building del gallerista Moshe Tabibnia, in zona Brera, un nuovo grande spazio di 6 piani adibito a mostre e laboratori, che unisce "nuovi talenti artistici a nomi internazionali".

La Triennale, programmata per il 2019, è stata "rinvigorita" dal nuovo presidente Stefano Boeri e dal suo team di curatori. Poi si fa menzione dei grandi progetti architettonici che stanno cambiando il paesaggio urbano, che combinano "la tradizionale grandeur" milanese con "un linguaggio architettonico contemporaneo". Tra i punti fermi che hanno portato alla designazione di questo ennesimo 'design award' per Milano, tanti progetti appena realizzati e altri che vedranno vita nei prossimi mesi. Ecco la lista delle meraviglie secondo il periodico inglese:

New architecture: Generali Tower, by Zaha Hadid Architects; Gucci HQ, by Piuarch

Under construction: Soho House; PwC Tower, by Studio Libeskind; Bocconi campus, by SANAA; Museum of Etruscan Art, by Mario Cucinella Architects

New hotels and restaurants: Hotel Viu, by Arassociati and Nicola Gallizia, furnished by Molteni&C; Cracco restaurant, by Studio Peragalli; Cafezal, by Studiopepe

Cultural draws: Salone del Mobile; Fondazione Prada; Miart fair; Triennale di Milano