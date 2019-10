Milano sbarca su WeChat, l'App cinese con oltre un miliardo di persone: ecco perché

Milano è la prima città italiana a sbarcare su WeChat con un proprio account ufficiale e un Mini Program: YesMilano 探索米兰 presenterà la città sulla più importante e frequentata App di messaggistica cinese con una base utenti mensile di oltre 1 miliardo di persone grazie a un investimento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

L’annuncio è stato dato a Shanghai nel corso di una presentazione a cui hanno partecipato Teatro alla Scala, FC Internazionale Milano, Camera della Moda e Tencent Group.

YesMilano 探索米兰, esclusivamente in lingua cinese

YesMilano 探索米兰, un canale di comunicazione esclusivamente in lingua cinese, rappresenta una grande opportunità per Milano. Grazie a questo strumento, la città rafforza ulteriormente la competitività delle sue imprese del settore turistico e migliora il suo posizionamento quale città turistica internazionale in un mercato, quello cinese, che entro il 2030 rappresenterà quasi un quarto del turismo globale e che si stima nei prossimi 5 anni avrà per Milano un potenziale di 220 milioni di visitatori. Il capoluogo lombardo, negli ultimi 4 anni, grazie anche a Expo 2015, ha già fatto registrare un rilevante tasso di crescita a livello turistico: oltre 10 milioni di turisti visitano la città ogni anno e, di questi, il 9% dei turisti internazionali proviene proprio dalla Cina.

Sala: "La nostra è una città aperta e internazionale"

"Milano è una città con 26 secoli di storia, proiettata nel futuro. La nostra è una città aperta e internazionale, contemporanea. In questa ottica, l'iniziativa messa in campo dall'agenzia di promozione di Milano è strategica per la crescita della città e del sistema di imprese del territorio. Il nostro obiettivo è far scoprire ai visitatori cinesi l'anima della nostra città e allo stesso tempo far ricordare Milano come la città più Chinese-friendly d'Italia. Insieme a Camera di Commercio, il nostro impegno su questo fronte è davvero alto: siamo certi che l'apertura dell'account YesMilano 探索米兰 su WeChat aiuterà a migliorare il dialogo con i visitatori cinesi e a rendere più completa ed entusiasmante la loro esperienza a Milano", le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Milano su WeChat è una scelta innovativa"

Il Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Carlo Sangalli ha dichiarato che “Aprire un account su WeChat dedicato a Milano è una scelta innovativa per offrire ai visitatori cinesi uno strumento efficace in grado di promuovere la dimensione turistica, culturale e imprenditoriale milanese. La città, dopo Expo 2015, è diventata una delle mete più interessanti a livello internazionale. Una tendenza confermata dal numero delle nostre imprese che hanno una partecipazione estera. YesMilano su WeChat è un altro importante passaggio che rafforza l’attrattività del nostro territorio. È un’operazione di sistema - realizzata insieme al Comune e col supporto di Promos Italia – che accresce l’offerta straordinaria della nostra città nei confronti di turisti e operatori cinesi garantendo un’ospitalità basata su servizi eccellenti e un’ottima rete informativa. Che poi è uno dei punti di forza di Milano "Città Mondo" e gateway del sistema Italia”.

Milano su WeChat, come funziona

Milano si presenterà al pubblico cinese attraverso due modalità: la prima è l’account ufficiale, già attivo, YesMilano 探索米兰, dedicato agli utenti che si trovano in Cina. All’interno del canale ufficiale saranno presenti tutte le informazioni in grado di far percepire l’enorme potenziale della città quale meta turistica. Attraverso l’account ufficiale verranno fornite anche le indicazioni pratiche per il soggiorno in città e gli itinerari sul territorio. YesMilano 探索米兰 sarà lo spazio digitale attraverso cui il brand Milano comunicherà direttamente con i propri followers cinesi, supportandoli dall’organizzazione del viaggio fino al soggiorno in città.

Entro la fine del 2019, verrà avviata anche una seconda modalità di proposizione di Milano su WeChat, attraverso un Mini Program all’interno dell’account ufficiale dedicato a chi già si trova in Europa o a Milano. Grazie ai contenuti del Mini Program, l’utente potrà organizzare al meglio la propria visita in città sulla base dei propri interessi. Sarà infatti possibile pianificare il soggiorno scegliendo tra percorsi enogastronomici, culturali, sportivi o dedicati allo shopping nella capitale mondiale della moda. L’applicazione fornirà informazioni sui servizi, negozi, ristoranti, istituzioni culturali e altri punti di interesse cittadini in modalità geolocalizzata, attraverso la semplice consultazione di una mappa interattiva all’interno dell’ecosistema WeChat. Tutto ciò permetterà al visitatore cinese di effettuare ricerche specifiche e pianificare al meglio il proprio soggiorno in città.

YesMilano entra nel mercato cinese grazie a un accordo con il Gruppo Tencent, proprietario di WeChat, e il supporto tecnologico di Retex, società specializzata nell’innovazione del mondo retail e nella strategia digitale per il mercato cinese, unico Trusted Partner di Tencent in Europa. Lo start up del progetto è finanziato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito dell’attività di YesMilano, l’Agenzia di promozione ufficiale del Comune di Milano e della Camera di commercio milanese, ed è sviluppato grazie al supporto di Promos Italia e Parcam.