In piazza XXV Aprile una mega pista di automobiline elettriche per provare la nuova Mini

In Piazza XXV Aprile un tracciato, che ricorda in tutto e per tutto una pista giocattolo elettrica lunga 210m è apparso all’alba di mercoledì improvvisamente per fare sfrecciare la Nuova MINI Cooper SE Full Electric nelle giornate di mercoledì e giovedì.

"In occasione della Green Week promossa dal Comune di Milano per valorizzare la cultura ecosostenibile, in Piazza XXV Aprile ha preso vita la più grande pista di macchine elettriche, per regalare momenti di emozioni pure ed elettrizzanti a tutti coloro che hanno trascorso l’infanzia sfidandosi sul circuito giocattolo più famoso della storia. La mobilità urbana pura elettrica può essere finalmente vissuta in pieno stile MINI grazie alla Nuova MINI Cooper SE: il primo modello completamente elettrico del brand britannico che segna una nuova era, combinando la mobilità sostenibile con il divertimento di guida, il design espressivo e la qualità premium tipici di MINI", si legge in una nota dell'azienda.

"Coppia motrice, erogazione di potenza continua senza interruzioni di marcia - queste sono le caratteristiche della tecnologia di guida della Nuova MINI Full Electric che garantiscono il divertimento di guida tipico di MINI offrendo un'esperienza particolarmente intensa. La trazione elettrica porta il tipico concetto MINI di go-kart feeling in una dimensione completamente nuova e affascinante offrendo uno stile sportivo non solo con sorprendente spontaneità ma anche senza alcun rumore", prosegue.

Quando provare la Mini elettrica

Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 Settembre, tra le 12:00 e le 14:00 e tra le 17:30 e le 19:30 MINI offrirà la possibilità di vivere un’esperienza unica, a bordo della Nuova MINI Full Electric, sulla pista appositamente realizzata in Piazza XXV Aprile a Milano.

E l’entusiasmo, una volta scesi dall’auto, continuerà con le sfide sulle due maxi-piste per macchinine elettriche messe a disposizione dei partecipanti. Due giorni di adrenalina e intrattenimento accompagnano il lancio della Nuova MINI Full Electric, grazie anche alla presenza di Andrea e Michele di Radio Deejay e di Albertino direttore artistico di Radio m2o che, con il suo dj set, è protagonista del gran finale nella serata di giovedì 26 settembre, dalle 19:30. Videomaker e fotografi documentano l’evento e realizzano foto ricordo per i partecipanti, da condividere sui social; hostess e stewards, degni di una vera corsa automobilistica, distribuiscono gadget, lattine di Energy Drive, il drink brandizzato MINI, e materiale informativo sulla Nuova MINI Full Electric. Coerente con lo spirito green della Nuova MINI Full Electric, la pista su cui corrono le vetture è realizzata in plastica riciclata. L’idea creativa del progetto è firmata M&C Saatchi.