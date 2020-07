Milano, adesso i monopattini fanno paura. La regione: "Subito casco obbligatorio per tutti"

I monopattini "spaventano" Milano. L'ondata green che ha cambiato la mobilità della città meneghina - anche e soprattutto a causa dell'emergenza coronavirus - ha infatti portato con sé una triste scia di incidenti e problemi di sicurezza.

L'ultimo schianto è avvenuto alle 3.45 della notte tra lunedì e martedì in via Vitruvio. A farne le spese è stato un 35enne che, secondo una prima ricostruzione della polizia locale, avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando violentemente a terra. L'uomo, che ha battuto con forza la testa, è svenuto ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Venerdì un altro incidente grave era avvenuto in via Braga: lì una 31enne a bordo del suo monopattino elettrico aveva ignorato una precedenza e si era schiantata contro un camion, finendo poi in ospedale in prognosi riservata. Ma tanti altri schianti, fortunatamente meno gravi, si sono verificati nei giorni scorsi, tra scontri con auto e cadute "autonome".

La situazione non è sfuggita all'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, che in una nota ha annunciato di aver chiesto "all'agenzia regionale emergenza urgenza, Areu, un censimento degli incidenti nei quali sono coinvolti monopattini elettrici" e, soprattutto, ha auspicato che il casco diventi subito obbligatorio per tutti, mentre al momento l'obbligo è previsto solo per i minorenni.

"Stanotte - ha spiegato l'assessore - a Milano si è verificato il terzo incidente in monopattino elettrico in 5 giorni, anche questo da 'codice rosso'. È un dato che dove far alzare il livello di attenzione sull'utilizzo di questi dispositivi e soprattutto sulla necessità di regolamentarli imponendo l'obbligo del casco a tutti".

"L'iniziativa di rapportarsi con Are - ha concluso De Corato - è proprio finalizzata a monitorare in maniera precisa e puntuale come e quanti incidenti vedano coinvolti questi mezzi".