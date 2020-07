Morte Morricone, le reazioni: "La sua arte resterà eterna"

"Orgoglio italiano, compositore che ha segnato e caratterizzato un'intera era musicale. Ha saputo trasformare le emozioni in note, i sentimenti in musica e la sua arte restera' eterna". Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ricorda Ennio Morricone, scomparso qualche ora fa, esprimendo il cordoglio e la vicinanza della giunta alla famiglia e ai suoi cari. "A nome della Lombardia - aggiunge il governatore - la piu' viva gratitudine verso un grande uomo forte della sua arte e della umilta'". L'assessore alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno Galli, ha quindi sottolineato come "la scomparsa del grande maestro Ennio Morricone lasci un vuoto enorme".

"Se n'e' andato un artista immenso e poliedrico, compositore e musicista di cui - ha proseguito Galli - sarebbe anche difficile sintetizzare la carriera limitandosi ai due riconoscimenti piu' significativi, all'Oscar attribuitogli nel 2007 e al suo nome inciso su una delle piastrelle della celebre Walk of Fame di Los Angeles". "E' stato un maestro che - ha concluso l'assessore - ha cambiato la musica e il cinema, dando qualcosa ad ognuno di noi". (LNews)