Morto Matteo Contini, volontario Enpa Milano. Il presidente: "Lascia un grande vuoto"

"Ieri è mancato Matteo Cottini, un ex volontario della sezione ENPA di Milano che per anni ha combattuto, con grande determinazione, la sua battaglia contro una brutta forma di leucemia".

Lo annuncia in una nota di qualche ora fa il presidente di Enpa (Ente nazionale protezione animali) Ermanno Giudici. Cottini, 46enne, era molto conosciuto nell'associazione ed era rimasto attivo anche durante gli anni della malattia.

"Purtroppo la grande battaglia non è stata vinta da Matteo, nonostante il grande coraggio nell'affrontarla. Ci sentivamo di tanto in tanto e l'ultima volta, qualche mese fa, avevamo parlato del trapianto, ancora uno dopo due fallimenti, con la solita risolutezza con cui Matteo affrontava la malattia. Un combattente che voleva vivere. Ci siamo lasciati con la promessa di incontrarci appena le sue condizioni fossero migliorate. Purtroppo non è andata così. Matteo era una persona davvero speciale, e non lo dico perché è mancato: chi lo ha conosciuto lo sa e non serve aggiungere altro", conclude Giudici.

"Caro mio Teo... Ora che avevi finalmente trovato una tua dimensione te ne vai via così... Con te se ne va via una gran parte di me... - scrive il fratello Marco in un altro ricordo - So già che le cose da domani non saranno più le stesse. Ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato in questi anni, tutto quello che mi hai insegnato... Primo fra tutto l'amore che ci ha sempre unito in modo viscerale... E mi mancheranno immensamente i tuoi baci e le tue coccole... Ti porterò sempre nel mio cuore, sarai sempre accanto a me d'ora in poi... Non vederti più sarà molto dura ma ci proverò... Ti ricorderò sempre così come dopo la tua prima chemio: ti aveva fatto perdere tutti i capelli ma non la voglia di combattere, la voglia di vivere sempre col sorriso. Fino all'ultimo tuo respiro... Mi mancherai infinitamente... ".