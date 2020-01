Ambulanza da Genova porta paziente grave al Niguarda: multata dai vigili milanesi

"Era sulle corsie gialle", dicono dall'ufficio contenzioso ed esposti di Milano; "Ma stavamo accompagnando un paziente grave all'ospedale", risponde la Croce Bianca Genovese. Niente da fare: cento euro di multa.

Un'incredibile vicenda che rischia di avere un lungo strascico legale, come racconta GenovaToday. La storia paradossale di un'ambulanza genovese multata a Milano risale allo scorso novembre, quando la pubblica assistenza riceve una chiamata dal 118 per il trasporto di un paziente grave dall'ospedale San Martino al Niguarda di Milano, dove avrebbe dovuto affrontare un trapianto. La presunta infrazione sarebbe avvenuta alle 13.30 in viale Gadio, zona piazza Castello. L'ambulanza era partita intorno alle 10.

Si richiede il medico a bordo per tutto il tragitto e l'ambulanza entra nell'Area C milanese con lampeggianti e sirena accesi. Ma due mesi dopo arriva la multa da 150 euro da pagare entro dieci giorni. La Croce Bianca Genovese scrive una mail ai vigili urbani di Milano, descrivendo il caso e la relativa legge a suo favore ma la risposta è: "Dovevate registrare la targa prima". La Croce Bianca Genovese farà ora ricorso al Giudice di Pace.