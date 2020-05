Milano, ecco la classifica degli autovelox più "spietati": sul Ghisallo 76mila multe in 10 mesi

Ghisallo primo, Fulvio Testi secondo e ancora Fulvio Testi, ma in direzione opposta, terzo. Eccola la classifica degli autovelox più "spietati" di Milano, quelli che hanno registrato più infrazioni al codice della strada e hanno processato più multe nel corso del 2019.

A rendere nota la graduatoria è stata la consigliera comunale ed europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, che aveva presentato un'interrogazione a palazzo Marino per ottenere tutti i dati sui 18 autovelox presenti in città perché - si legge nel documento - "quello di viale Fulvio Testi ha suscitato clamore sulla stampa per le sue irregolarità, mentre in molti altri casi vi sono state diverse polemiche per i bassi limiti di velocità imposti".

Nel 2019 - senza tenere conto degli ultimi due mesi le cui violazioni "sono in corso di lavorazione e notifica" - il comune di Milano ha risposto di aver staccato 202.235 multe attraverso i propri autovelox. Nella replica, però, sembrerebbe esserci un'imprecisione - il motivo non è chiaro - perché sommando i singoli dati sugli autovelox forniti sempre da palazzo Marino si arriva a 371.534 multe in dieci mesi. A fare la voce grossa è il cavalcavia del Ghisallo, con 76.105 contravvenzioni, seguito da Fulvio Testi - direzione centro - con le sue 75.195 multe e Fulvio Testi direzione periferia con 58.649. L'autovelox che lavora di meno è invece quello in viale Serra direzione Stuparich, che ha scattato soltanto 815 "fotografie".

"Queste cifre sono pazzesche e confermano come la sinistra sia campionessa nello spremere i cittadini - il duro attacco della Sardone -. È chiaro che la sicurezza stradale debba essere una priorità, ma non è fissando limiti ridicoli come i 50 km/h in Fulvio Testi che si risolvono i problemi, anzi si finisce solo col penalizzare i milanesi e le migliaia di cittadini dell'hinterland che ogni giorno raggiungono Milano per lavoro. La battaglia anti-auto del Comune di Milano è chiara e spregiudicata - ha ribadito la leghista -. L'elenco dei bancomat a forma di autovelox è molto lungo in città e visto l'andazzo c'è da scommettere che si allungherà ancora", ha concluso.

Ecco la classifica completa: