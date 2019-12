Babbo Natale in bermuda e con la pancia di fuori: il murale provocatorio a Milano. Foto

Occhiali da sole, giacca sbottonata e bermuda addosso. A Milano è sbarcato un Babbo Natale in versione decisamente tropicale. Tutto merito di Tvboy, lo street artist palermitano che giovedì sera ha "affisso" la sua opera "Santa vs global waming" in via Ventimiglia, a due passi dalla stazione di Porta Genova.

Nel murale si vede Babbo Natale con la pancia di fuori, con una giacca gialla con delle palme disegnate sopra e un pappagallino sulla spalla. "È una presa di posizione contro gli effetti del cambiamento climatico - ha spiegato l'autore - che arriva a sconvolgere il pianeta, e a ribaltare le sorti di Santa Claus, privato delle sue renne e costretto a manifestare in bermuda".

Sempre giovedì sera, Tvboy ha lasciato la sua firma su altri due muri. Tracce del suo passaggio ci sono infatti anche sull'Alzaia Naviglio grande, dove si può vedere l'opera "The e-king", che riprende i Re Magi non con oro, incenso e mirra ma con in mano i pacchi dei colossi dell'e-commerce.

Foto - E-King sui Navigli

Poco distante, in via Valenza, lo street artist ha invece voluto omaggiare Maurizio Cattelan. Così su un muro è apparso un ritratto dell'autore di "Love" - il dito medio di piazza Affari - con un banchetto di banane che sono in vendita a 120mila euro ciascuna, chiaro riferimento all'ultima opera di Cattelan, che è proprio una semplice banana appiccicata al muro con lo scotch.

Foto - Cattelan's banana