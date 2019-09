Milano, a Loreto il murales con Matteo Salvini a testa in giù

Un disegno del leader della Lega Matteo Salvini rappresentato a testa in giù. È quanto apparso in via Varanini angolo via Venini, zona NoLo, in questi giorni. Lo denunciano il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e il Capogruppo municipale della Lega Alessio Ruggeri.

"Anche oggi sono apparse scritte infami e minacciose contro Matteo Salvini a Milano - si legge in una nota di Ruggeri e Piscina -. Questo ennesimo episodio testimonia un brutto clima, che inevitabilmente ricorda il clima d’odio che si respirava quarant’anni fa”. Il murales sembra infatti un chiaro riferimento al cadavere di Benito Mussolini, esposto, proprio a piazzale Loreto, a testa in giù.

“L’immagine del leader della Lega ed ex ministro appeso a testa in giù, incita alla violenza e alla brutalità delle condanne a morte dell’epoca del post fascismo, un messaggio inaccettabile per chiunque si dichiari democratico - dichiarano i due leghisti -. Qualche cattivo maestro continua a soffiare sul fuoco, demonizzando l’avversario politico e alimentando questo clima”.

Piscina e Ruggeri hanno poi chiesto al sindaco di Milano, Beppe Sala, al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese e al prefetto di provvedere subito per eliminare le scritte e identificare i colpevoli.