Da Lambrate agli Stati Uniti per dipingere murales: l'opera 'Astrosam' del duo milanese

Un cielo blu, i motori di un razzo pronto a partire per lo spazio e il viso sorridente dell'astronauta Samatha Cristoforetti. Così appare 'Astrosam', il murale dipinto da Orticanoodles - duo composto dagli street artist Wally e Alita - a Detroit, Stati Uniti, su commissione del Consolato italiano.

"Nell'ambito delle iniziative per la celebrazione della Giornata del Contemporaneo 2019, abbiamo dipinto un murale dedicato a Samantha Cristoforetti voluto dal Consolato Italiano nella zona di Eastern Market a Detroit!", così ha commentato la realizzazione dell'opera nella città americana il duo di artisti italiani del collettivo Orticanoodles, che fa capo all'artista Walter Contipelli. 'Astrosam' è stata creata in una zona di Detroit in forte sviluppo, che accoglie diverse opere d'arte ed è sede del concorso internazionale 'Murals in the Market'.

Dopo aver ricevuto la richiesta del console Maria Manca per un'immagine che fosse un'icona italo-americana, il duo ha deciso di rappresentare il volto di Samantha Cristoforetti, astronauta italiana che con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni). Nata a Milano e originaria di Trento, Samatha ha studiato e lavora negli Stati Uniti.