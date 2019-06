I musei per bambini a Milano

Negli ultimi anni Milano si è aperta sempre di più ai bambini, offrendo iniziative, esperienze e mostre dedicate. In questa guida scopriamo alcuni musei a misura dei più piccoli, tutti da scoprire in città.

. MUBA

Il MUBA - Museo dei Bambini - è una fondazione privata dedicata all’infanzia. Il museo si trova nella bellissima cornice della Rotonda della Besana, in centro a Milano, e propone numerose iniziative per i più piccoli: incontri, laboratori, mostre ed iniziative. Un piccolo grande mondo da scoprire, e in cui ritornare spesso.

. Acquario Civico

Tappa obbligata per ogni bambino a Milano, l'Acquario Civico è tanto amato dai più piccoli, ma anche dagli adulti. Situato nel cuore del Parco Sempione, l'acquario è la meta ideale per vivere un'emozione sotto i mari, tra pesci di ogni genere e forma.

. Museo della Scienza e della Tecnica

Garanzia di iniziative di qualità (anche) per i più piccoli, il Museo della Scienza e della Tecnica riesce ad affascinare i bambini con i suoi 50.000 metri quadrati. Tra le numerose meraviglie qui conservate, i più piccoli potranno ammirare aerei e treni a grandezza naturale e un vero sottomarino.

. Planetario Civico

Immancabile in una guida dedicata ai bambini, il Planetario Civico, situato negli stupendi giardini di Porta Venezia, riesce ad affascinare gli occhi dei più piccoli, che qui possono ammirare tutta la misteriosa volta celeste con i vari astri e i loro relativi movimenti.

