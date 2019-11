Mostre, film e visite guidate: tutte le iniziative nei musei d'impresa di Milano

Esposizioni, visite guidate gratuite e incontri. Sono solo alcune delle iniziative in programma per la settimana della cultura d'impresa, in arrivo a Milano dall'8 al 22 novembre con un fitto calendario di appuntamenti.

Ad aspettare il pubblico convegni, proiezioni cinematografiche, dibattiti e incontri per raccontare il patrimonio culturale custodito all’interno dei musei e degli archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. Il tema dell'edizione di quest'anno della settimana della cultura d'impresa - A regola d’arte. L’Italia delle culture d’impresa: inclusiva e sostenibile - parlerà delle trasformazioni in atto nelle imprese italiane. Tra i musei coinvolti in città Kartell Museum, Museo teatrale alla Scala e gli archivi della Rinascente.

Il programma a Milano

Di seguito le iniziative che si svolgeranno a Milano

FONDAZIONE AEM GRUPPO A2A organizza:

“Una città di luce”, mostra/proiezione cinematografica prevista per il 10 novembre 2019 dalle 18:30 alle 20 presso Casa dell'Energia e dell'Ambiente (Piazza Po, 3)

FONDAZIONE MANSUTTI organizza:

“Che impresa - spettacolo teatrale sulla storia dell'assicurazione”, performance prevista per il 22 novembre 2019 dalle 18:30 alle 19:45 presso

Fondazione Mansutti (via Rugabella, 10)

COLLEZIONE BRANCA organizza:

“Fratelli branca distillerie, emblema del patrimonio culturale e industriale di Milano”, visita guidata prevista per l'8 novembre 2019 alle 18:30 e il 9 novembre 2019 alle 10:00 presso il Museo Branca (via Resegone, 2)

OFFICINA RANCILIO 1926 organizza:

- Oggetti d’arte. La Regina e l’Ottagonale. La Belle Epoque e i ruggenti anni’20, conferenza prevista per l'8 novembre 2019 dalle 21:00 alle 23:00 presso Officina Rancilio 1926 (via Don G. Galeazzi, 22)

- Oggetti d'arte. La Preziosa e la Ducale. American Style e gli anni '50, conferenza prevista per il 15 novembre 2019 dalle 21:00 alle 23:00 presso Officina Rancilio 1926 (via Don G. Galeazzi, 22)

- Chiccolino, attività per bambini prevista dall'11 al 14 novembre 2019 alle 8.30/9.30/10.30/11.30 presso Officina Rancilio 1926 (via Don G. Galeazzi, 22)

- Caccia al caffè, attività per bambini prevista dal 19 al 20 novembre 2019 alle 8.30/9.30/10.30/11.30 presso Officina Rancilio 1926 (via Don G. Galeazzi, 22)

- Piccoli artisti all'opera, attività per bambini prevista per il 23 novembre 2019 dalle 16:00 alle 18:00 presso Officina Rancilio 1926 (via Don G. Galeazzi, 22)

FONDAZIONE ISEC organizza:

“Meccanica e passione. Giuseppe De Vecchi e le origini dell'industria”, mostra prevista per il 12 novembre 2019 alle 18:00 presso (Largo Alfonso La Marmora, 17)

KARTEL MUSEUM e MUMAC - MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ DI GRUPPO CIMBALI organizzano:

“Una visita a regola d’arte tra cultura d’impresa e made in Italy”. L’8 novembre 2019 dalle 17:45 alle 20.00 si svolgerà un percorso guidato attraverso i due Musei con una proiezione cinematografica al MUMAC che chiuderà la visita. Posti limitati, prenotazione obbligatoria a info@museokartell.it oppure mumac.it/prenotazioni. Qui per visionare il programma completo. Kartell Museo (via Delle Industrie 3, Noviglio) e MUMAC – Museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali (via P. Neruda 2, Binasco).

MUMAC - MUSEO DELLA MACCHINA PER CAFFÈ DI GRUPPO CIMBALI organizza:

“Un caffè a regola d'arte, tra letteratura e degustazione”, visita guidata/presentazione libro/laboratorio di lettura animata per bambini previsti per il 17 novembre 2019 presso MUMAC – Museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali (via P. Neruda 2, Binasco). Posti limitati, prenotazione obbligatoria a mumac.it/prenotazioni

MUSEO TEATRALE ALLA SCALA organizza:

Letture e note al Museo teatrale alla Scala, a cura di Armando Torno, incontro previsto per il 15 novembre alle 18:00 presso Museo Teatrale alla Scala (L.go Ghiringhelli)

ASSOLOMBARDA organizza:

Visioni d'impresa, incontro previsto per il 22 novembre presso Assolombarda (via Pantano 9)

MUSEIMPRESA organizza:

L’architettura delle nuove fabbriche: forme e processi, strumenti di competitività, incontro previsto per l'11 novembre 2019 alle 18:00 presso Assolombarda - Sala Camerano (via Pantano 9).

L’incontro si propone di avviare un dibattito sulla fabbrica contemporanea, la cui architettura è mutata nel corso degli anni in funzione dello sviluppo dell’economia della conoscenza e delle nuove tecnologie produttive. Il digitale richiede un cambio di paradigma nella progettazione degli spazi, nell’interpretazione dei processi produttivi, nell’immaginare nuove forme che si adattano a nuovi scenari. Insieme ad Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, ne discuteranno tra gli altri: Franco Mosconi (Professore associato di Economia e Politica Industriale, Università di Parma), Ferruccio Resta (Rettore Politecnico di Milano), Andrea Pontremoli (CEO and General Manager Dallara) e Cino Zucchi (Architetto e Professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana Politecnico di Milano).

RINASCENTE ARCHIVES organizza:

Rinascente, laboratorio del Made in Italy da oltre 150 anni, incontro previsto per il 22 novembre 2019 dalle 17:00 alle 20:00 presso Raffles Milano Istituto Moda e Design - Sala conferenze (via Felice Casati 16)

FONDAZIONE PIRELLI organizza:

- Il nostro Bach. La fabbrica tra musica e scienza, attività per ragazzi prevista per il 21 novembre 2019 dalle 10:30 alle 12:00 presso Headquarters Pirelli - Auditorium (via Bicocca degli Arcimboldi 3)

- Visite guidate alla scoperta della Fondazione Pirelli, visita guidata prevista dal 12 al 20 novembre 2019 dalle 17:00 alle 18:00 presso Fondazione Pirelli (Via Piero e Alberto Pirelli 25)

FONDAZIONE PIRELLI e KARTELL MUSEO organizzano:

La fantasia fa l’industria. Le grandi firme per i progetti Kartell e Pirelli, mostra/visita guidata prevista per il 9 novembre 2019 dalle 14:30 alle 17:30 presso Fondazione Pirelli, (Via Piero e Alberto Pirelli 25, MI) e Kartell Museo (via delle Industrie 3, Noviglio)

MUSEO CUBO organizza:

Le campagne pubblicitarie tra cultura d’impresa, innovazione e sostenibilità, mostra/tavola rotonda prevista per il 20 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 presso Gruppo Unipol (Corso di Porta Romana 19)

FONDAZIONE BRACCO organizza:

A scuola d’inclusione nel Comune multietnico per eccellenza, conferenza prevista per il 20 novembre 2019 dalle 18:00 alle 19:30 presso Palazzo Visconti (via Cino del Duca 8)

MUSEO FRATELLI COZZI organizza:

- Corrado Lopresto. La passione per il restauro diventa arte. Dalla Balilla a Cambridge, conferenza prevista per il 22 novembre dalle 20:30 alle 22:30 presso Museo Fratelli Cozzi (Viale Pietro Toselli 46)

- FDO – For Disruptors Only #13, conferenza prevista per il 13 novembre 2019 dalle 20:30 alle 23:00 presso Museo Fratelli Cozzi (Viale Pietro Toselli 46)

- Masterclass Giornalismo Glocal, conferenza prevista per il 13 novembre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 presso Museo Fratelli Cozzi (Viale Pietro Toselli 46)

- MuseimpresaLAB - Gli studenti diventano ciceroni, visita guidata prevista dal 8 al 22 novembre 2019, mer 13 e mer 20 - dalle 10.00 alle 12.00/sab 16 dalle 15.00 alle 16.30 / dom 17 dalle 10.30 alle 12.00 presso Museo Fratelli Cozzi (Viale Pietro Toselli 46)

Un ciclo di visite ai musei e agli archivi d’impresa condotto da teenagers e rivolto a ragazzi e bambini. MuseimpresaLAB è un progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge studentesse e studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. Tutte le iniziative proposte andranno a costruire il calendario della “Settimana for teens” che si svolgerà in tutta Italia. I ragazzi, seguiti da un tutor del museo/archivio, creeranno format di visita innovativi per condurre i loro coetanei alla scoperta della cultura industriale.

GALLERIA CAMPARI organizza:

Campari: storia di una comunicazione a regola d'arte, mostra/visita guidata prevista dal 8 al 22 novembre 2019 presso Galleria Campari (Viale Antonio Gramsci 161)

MUSEO ZAMBON organizza:

Museo Zambon, con noi torni on, visita guidata prevista per il 9 novembre 2019 presso il Museo Zambon (Via Meucci, 8).