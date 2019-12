Una piramide di vetro e 2500 metri quadri: ecco come sarà il Museo della resistenza

Sorgerà in piazza Baiamonti il Museo della Resistenza di Milano, che avrà sede nella seconda piramide progettata dagli architetti Herzog e De Meuron, la gemella rispetto a quella dove ha sede Microsoft.

L'edificio, già approvato dal Piano del governo del territorio dall'amministrazione comunale, ospiterà la nuova sede espositiva che avrà a disposizione una superficie di 2500 metri quadri. Ad annunciarlo in una conferenza a Palazzo Marino il ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini e il sindaco Beppe Sala.

Come sarà il Museo della Resistenza di Milano

Per la realizzazione del Museo, ha affermato il ministro, è già previsto un finanziamento di 15 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 2,5 milioni già previsti per il primo intervento che era stato inizialmente pensato alla Casa della Memoria, per 17,5 milioni complessivi. Già lo scorso ottobre erano state raccolte circa 4mila firme perché il museo non fosse realizzato all'interno della Casa della memoria ma in una sede più ampia. Tra i primi firmatari anche la senatrice a vita Liliana Segre.

"Mi pare un gesto importante - ha voluto sottolineare Franceschini - che l'Italia si dia finalmente un Museo nazionale della resistenza, che unisca tutti i luoghi. Si tratta di una sfida importante di conservazione della memoria. Abbiamo accolto l'appello per una sede più ampia e adatta all'iniziativa". Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarello ha lasciato un messaggio di apprezzamento per la futura apertura del museo, che vedrà coinvolte diverse associazioni tra cui Anpi.

Sala ha spiegato che i tempi per la realizzazione saranno definiti probabilmente nelle prossime settimane e ha evidenziato che sicuramente verrà fuori qualcosa di "molto importante per Milano e per l'Italia". Il Comune, ha assicurato il primo cittadino, si occuperà di garantire la rigenerazione del quartiere, "incrementando anche il verde".