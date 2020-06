Milano, dopo il lockdwon riapre anche il Museo della Scala: ecco i nuovi orari

Riapre il museo del Teatro alla Scala di Milano. Lo spazio, chiuso per il lockdown, sarà nuovamente visitabile da sabato 20 giugno. Sarà di nuovo possibile ammirare le collezioni storiche e il Foyer Toscanini e affacciarsi alla sala storica del Teatro attraverso i palchi. “Nei palchi della Scala - Storie milanesi” è anche il titolo della mostra curata da Pier Luigi Pizzi - con catalogo edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani - che dopo il grande successo dei primi mesi e il periodo di forzata chiusura è stata prorogata fino al 30 settembre.

I pezzi del Museo

Al Museo i visitatori ritroveranno dipinti come “La facciata del Teatro alla Scala” di Angelo Inganni, “Strumenti musicali” di Evaristo Baschenis e i ritratti di divi e dive del canto da Giuditta Pasta a Maria Callas, mentre tra le sculture spiccano i busti di Nicola Tacchinardi, del Canova, e di compositori come Verdi, Rossini e Wagner. La mostra sui palchi e i palchettisti compone invece un’autentica storia sociale della Scala a partire da un’indagine sui proprietari dei palchi, concludendosi con una carrellata di personaggi della storia e della cronaca degli anni ‘50 e ‘60, tra cultura, eleganza e mondanità.

Le nuove modalità di visita

In queste settimane la direzione del Museo ha lavorato per creare le condizioni per una visita in serenità e sicurezza, che garantisca la possibilità di godere in assoluta tranquillità l’esperienza di uno dei musei teatrali più importanti del mondo. Gli orari di apertura sono stati rivisti ripristinando la pausa tra le 13.30 e le 14.30 che permetterà di aerare e sanificare i locali e il percorso di visita è diventato unidirezionale con accesso dall’ingresso delle Gallerie e uscita dalla “Scala Botta”. Alle possibilità esistenti si aggiunge una nuova formula dedicata alle famiglie, che propone l’ingresso di 2 bambini di meno di 12 anni accompagnati da 2 adulti al prezzo speciale di € 10. Riprendono anche le visite guidate, della durata di un’ora per gruppi di non più di 5 persone, alla mostra “Nei palchi della Scala” e ai palchi storici.

L’ingresso al Museo avverrà solo su prenotazione e un sistema di conteggio automatico permetterà di contingentare gli ingressi, che non supereranno le 30 persone ogni mezz’ora per un totale di massimo 60 persone distribuite tra i due piani del Museo, il Ridotto e l’accesso ai palchi, nei quali potrà entrare solo una persona per volta (due se appartenenti al medesimo nucleo familiare). Il sistema permetterà inoltre il monitoraggio delle sale più esposte al rischio di assembramento. Un termoscanner misurerà la temperatura ai visitatori all’ingresso e dispenser di liquido sanificante saranno disposti all’ingresso, nelle sale, nel Ridotto e nel corridoio di accesso ai palchi. Ai visitatori sarà richiesto di indossare la mascherina e se possibile i guanti. Saranno spenti gli schermi interattivi in modalità touch ma i visitatori potranno accedere alle medesime informazioni scaricando la app del Museo sul loro telefono.