Boom di nascite alla clinica Mangiagalli di Milano: nati ventinove bimbi in 24 ore

Ventinove bambini in 24 ore. È record di nascite alla clinica Mangiagalli di Milano dove dalle 8 di giovedì fino alle 8 di venerdì 28 giugno sono venuti alla luce 29 bambini. Un vero e proprio record per la clinica all'ombra della madonnina, era dal 2014 che non ci si avvicinava al picco di 30 nati.

"Il caldo non c'entra nulla", ha precisato per togliere di mezzo ogni dubbio Laura Chiappa, direttore sanitario del Policlinico di cui la Mangiagalli fa parte. La media? "In genere si aggira intorno ai 16, ma l'altro giorno l'abbiamo quasi doppiata". Ore di super lavoro per medici, ostetriche e infermieri, ma non si è verificata nessuna criticità: le sale parto, infatti, reggono fino a 35 neonati. Quasi un terzo dei nuovi milanesi venuti alla luce nelle "ore di fuoco" ha genitori stranieri: sono 9 su 29.