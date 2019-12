Battesimo in sella per i bambini, concerto blues e giocattoli per tutti: il Natale dell'Istututo dei Tumori di Milano

Torna all'Istituto dei Tumori di Milano il Natale delle Giacche Verdi, l'evento di solidarietà dedicato ai bambini dell’ambulatorio pediatrico e agli adulti degenti. L'appuntamento è venerdì 20 dicembre alle 11.

L'appuntamento, pensato per regalare un momento di serenità ai pazienti dell'Istituto durante le festività natalizie, prevede un ricco programma di iniziative. Organizzato in collaborazione con la polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Milano Opera, il corpo volontari del Soccorso Lombardia, Mediolanum Soccorso, la Città Metropolitana di Milano e Nexive, l’evento prevede infatti il concerto dei Blue Voice della Polizia Penitenziaria di Milano 'Opera', il richiestissimo “battesimo della sella” per i bambini dell’ambulatorio pediatrico, realizzato con gli istruttori di equitazione e con i cavalli delle Giacche Verdi Lombardia, e la distribuzione dei giocattoli per i reparti dei bambini e degli adulti i quali, anche se ricoverati (e quindi con una ridotta opportunità di acquistarli), avranno la possibilità di donare un regalo a figli o nipoti.

L'Istituto nazionale dei tumori

La Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, ha sede nel capoluogo lombardo ed è un ospedale pubblico dedicato esclusivamente alla cura del cancro, sia dal punto di vista clinico che da quello della ricerca. A oggi rappresenta il maggiore centro oncologico a livello regionale.