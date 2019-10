Milano, riaprirà (sempre per lavori) il "Naviglio" sotterraneo che scorre nel centro della città

Verrà riaperto (sempre per lavori) il cavo Redefossi, il "Naviglio sotterraneo" che attraversa il cuore di Milano. Il Ministero dell'Ambiente, infatti, ha stanziato i 7,5 milioni di euro che serviranno per iniziare il cantiere sul secondo lotto: da Piazza Oberdan a Piazza Cinque Giornate. La notizia è stata resa nota da Regione attraverso un comunicato.

Cavo Redefossi ma non solo, sono stati finanziati anche altri progetti: "L'attivazione del programma stralcio 2019 e lo sblocco dei fondi destinati alla Lombardia, già deciso dal precedente Governo, riguarda l'attuazione di 23 interventi in nove province lombarde per un totale di poco più di 28 milioni di euro", ha spiegato l'assessore regionale al territorio Pietro Foroni.

Cavo Redefossi: il secondo intervento in pochi mesi

È il secondo intervento sul "Naviglio sotterraneo di Milano". Il 30 settembre, infatti, gli operai hanno terminato gli interventi sul primo lotto: da Piazza Cinque Giornate a Piazza Medaglie d'Oro. Durante il cantiere sono state realizzate quattro botole di ispezione che consentono agli operai di scendere nel canale e fare manutenzione senza bloccare la strada.

"La manutenzione del tratto urbano è necessaria anche per il contenimento del rischio di esondazioni connesse alle piene del fiume Seveso", aveva spiegato ad agosto l'assessore alla mobilità e ambiente Marco Granelli.

Il cavo Redefossi: cos'è

Il Cavo Redefossi è un canale artificiale, nasce a Milano in zona Porta Nuova all'altezza del ponte delle Gabelle dalle acque del Naviglio della Martesana e sfocia nel Lambro a Melegnano. Il letto del Cavo Redefossi ricalca nella parte finale l'antico alveo naturale del Seveso prima della modifica del suo percorso, eseguito è stata opera degli antichi Romani.