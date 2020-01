Fitta nebbia a Milano, la città avvolta da un'atmosfera incantata: le foto sui social

Non c'è foto invernale d'epoca di Milano senza nebbia. Un fenomeno atmosferico a cui non siamo più molto abituati, almeno dentro la città, mentre è ancora diffuso nelle campagne lombarde. Così, nelle giornate di rientro dopo le ferie natalizie, i milanesi hanno potuto riassaporare quel gusto antico della visibilità opaca, delle forme dei palazzi e dei monumenti "smussate" e leggere, dell'atmosfera romantica e poetica di una città in cui, ormai, di nebbia se ne vede non molta.

Inevitabili i tweet, i post su Facebook, le foto su Instagram. Inevitabile la condivisione sociale di questo "evento", se così si può dire, sebbene (lo ribadiamo) di nebbia se ne trovi ancora (e tanta) alle porte della città, abitualmente. Ma un conto è vedere i campi tra Milano e Pavia avvolti nella "nuvola" di goccioline d'acqua, un altro conto è la "scighera" che penetra fino alla Darsena e ai Navigli, fino al Castello Sforzesco, per non dire dello stadio di San Siro dove se ne vede spesso, ma raramente così tanta da non distinguere quasi le forme del Meazza da pochi metri di distanza.

La "scighera" che, stando ai dizionari dell'Ottocento, è la nebbia più densa, più fitta, più impenetrabile. Più incantata, per molti.