In pieno centro aprirà il primo negozio "flagship store" di Lenovo in Europa

Aprirà a Milano il primo "flagship store" di Lenovo in Europa. L'inaugurazione è prevista per i primi mesi del 2020. Il colosso cinese da 57 mila dipendenti, che può vantare di essere il più grande produttore al mondo di computer e smartphone (grazie alla joint venture con Fujitsu), aprirà un negozio a tre piani in corso Matteotti all'angolo con via San Pietro all'Orto, a due passi da piazza Meda e piazza del Duomo.

Lo store sarà diviso per aree tematiche e, oltre alla zona prettamente commerciale, disporrà di un bar, di un auditorium e di un'area co-working, oltre naturalmente agli spazi per provare i prodotti di persona assistiti da personale qualificato. Non solo commercio, quindi, ma anche dialogo, confronto e incontro per intrattenersi, comunicare, partecipare a eventi culturali. L'intento è quello di dare vita a uno spazio fisico dedicato alla "visione" aziendale, "Smarter technology for all", proponendosi al pubblico come un luogo in cui si incontrano le tecnologie e il modo in cui esse possono migliorare la vita degli individui risolvendo le esigenze quotidiane, le necessità di comunicazione e di lavoro, ma anche incrociando i grandi temi del futuro dell'umanità: dall'apprendimento all'educazione, dalla salute alla ricerca scientifica e tecnica.

«Siamo orgogliosi di aprire a Milano uno spazio di incontro tecnologico, sociale, culturale ma anche di relax e di svago, in cui le persone possano provare nuove esperienze con il mondo digitale», spiega Emanuele Baldi, amministratore delegato e country general manager di Lenovo per l'Italia: «Ci auguriamo con questa iniziativa di dare un contributo alla creazione di un ecosistema dedicato all'innovazione, che possa offrire a Milano ulteriore impulso verso l'apertura e la crescita internazionali».

«Stiamo progettando un luogo dove sia possibile sperimentare e conoscere le tecnologie che migliorano la vita di oggi e quella futura, dalle soluzioni dell’high performance computing ai nuovi pc e tablet con intelligenza artificiale, dai dispositivi connessi al gaming alla realtà virtuale fino agli smartphone. Aperto a soluzioni di partner e brand che hanno un ruolo fondamentale nell’innovazione. Forme e design del flagship store interpreteranno questo obiettivo e i valori di Lenovo creando un contesto di conoscenza», aggiunge Baldi.