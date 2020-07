La Galleria vale sempre oro: ecco "Santoni", quasi 600mila euro per un negozio di 60mq

La Galleria di Milano continua a essere una gallina dalle uova d'oro. L'ultima prova è arrivata mercoledì mattina, quando palazzo Marino ha battuto all'asta il negozio di 60 metri quadrati che si trova vicino all'Ottagono un tempo occupato da Nara camicie.

A vincere la "sfida" è stato Santoni, storico marchio di scarpe made in Italy che può già vantare sotto la Madonnina un negozio monomarca in via Montenapoleone e uno store alla Rinascente. "Con un’offerta di 589mila euro, su una base di 289mila euro di canone annuo, Santoni si è aggiudicato il negozio", si legge in una nota di palazzo Marino. L’asta - che ha assegnato lo spazio a oltre 9mila euro al metro quadrato - "si è svolta questa mattina al Salone Martiri della Resistenza, in piazza Beccaria, per garantire il corretto distanziamento tra i partecipanti".

Santoni si è aggiudicato il negozio dopo cinque rialzi ad un minimo di 50mila euro, nel corso dell'asta a cui hanno partecipato altri tre marchi. “È stata raddoppiata la base d’asta per la prima gara dopo il lockdown - ha commentato l’assessore al Demanio, Roberto Tasca - ed è un buon sintomo per Milano perché significa che l’attrattività non si è esaurita. C’è voglia di ripartire”.

Il bando per il negozio era stato aperto a gennaio 2019, dopo che dal locale era stata "sfrattata" Leo Pizzo, gioielleria del gruppo Buccellati che aveva vinto la precedente gara attraverso la società Del Vallina spa. Il comune aveva annullato la concessione - aveva spiegato allora palazzo Marino - "a seguito di lavori eseguiti da parte del concessionario non conformi e in assenza delle dovute autorizzazioni". I nuovi titolari, infatti, avevano abbattuto un soppalco e l'amministrazione aveva deciso di stracciare il contratto. "La società - aveva chiarito ancora a gennaio palazzo Marino - ha presentato ricorso davanti al Tar della Lombardia per l’annullamento del provvedimento del Comune", ma il "ricorso è stato respinto anche in appello dal Consiglio di Stato".

Santoni, nuovo proprietario del negozio in Galleria, avrà la gestione dello spazio per 18 anni - come previsto da tutti i bandi nel salotto buono di Milano - e dovrà occuparsi di tutta la manutenzione degli spazi.