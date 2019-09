Milano, aperto temporary shop dove i commessi sono completamente nudi

Un negozio dove commessi e commesse sono tutti completamente nudi. È accaduto sabato e domenica a Milano in corso di Porta Ticinese 62, dove il canale DMax ha aperto un particolarissimo temporary shop per lanciare la nuova stagione di 'Nudi e crudi'.

Il programma torna il 16 settembre, si legge sul profilo Facebook del canale, "per l'occasione ci siamo fatti un po’ prendere la mano". iPer lanciare la nuova stagione, quindi, è stato creato un negozio dove fare acquisti tra commessi in déshabillé. L'accesso, per ovvie ragioni, era consentito soltanto ai maggiorenni.

"Siete a corto di pietre focaie? - continuano gli organizzatori della particolarissima iniziativa -. Potete farne scorta in Corso di Porta Ticinese 62". In vendita nel negozio oggetti come torce, segnaposto in legno e foglie tropicali per coprirsi, ovvero tutto il necessario per sopravvivere in luoghi ostili, esattamente come i protagonisti del programma 'Nudi e crudi'.

Il format di DMax racconta le avventure di un uomo e una donna che cercano di sopravvivere per 21 giorni in un ambiente selvaggio senza cibo, vestiti e medicine.