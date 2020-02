Il Sistema Bibliotecario di Milano è il primo in Italia ad aderire al progetto gratuito di alfabetizzazione ai media di NewsGuard

Il programma di alfabetizzazione ai media di NewsGuard arriva anche nelle biblioteche italiane. La startup americana che si occupa di contrastare la diffusione di notizie false fornendo ai lettori il contesto e gli strumenti per poter decidere dove informarsi ha iniziato a collaborare con il Sistema Bibliotecario di Milano per portare il suo programma gratuito di media literacy in tutte le 26 sedi milanesi. Per NewsGuard - che già lavora con oltre 700 biblioteche negli Stati Uniti e in Europa - si tratta della prima partnership con una biblioteca italiana. NewsGuard offrirà alle biblioteche di Milano le valutazioni e le schede informative scritte dai suoi giornalisti su migliaia di siti italiani e internazionali, dando così agli utenti e ai bibliotecari la possibilità di capire su quali fonti si stanno informando e in pochi minuti avere un quadro sulla credibilità e trasparenza del media consultato.

L’estensione per browser di NewsGuard sarà presente sui computer dei bibliotecari e su quelli pubblici usati dagli utenti. Inoltre, dopo il seminario svolto a dicembre alla biblioteca Sormani con oltre 50 bibliotecari, nei prossimi mesi i giornalisti di NewsGuard organizzeranno altri seminari e webinar sia per i bibliotecari che per gli utenti del Sistema Bibliotecario di Milano. “Siamo felici di aver firmato la nostra prima partnership italiana e siamo contenti di partire da una città come Milano, una metropoli europea in costante crescita, con un sistema bibliotecario all’avanguardia. Partendo da qui speriamo di poter raggiungere le biblioteche di tante altre città e paesi italiani”, ha detto Gordon Crovitz, co-fondatore e amministratore delegato di NewsGuard.

Per Stefano Parise, direttore delle Biblioteche di Milano, le biblioteche possono svolgere un ruolo importante per contrastare la diffusione di contenuti e informazioni false: "Il Sistema Bibliotecario di Milano intende svolgere con convinzione questo ruolo e ha trovato in NewsGuard un partner di straordinaria utilità e uno strumento che sarà messo a disposizione su tutte le postazioni informatiche presenti nelle nostre biblioteche", ha detto Parise. “Milano è un ganglio vitale dell'informazione, della comunicazione, della cultura italiane, inserita in una macro-regione europea che pulsa competitività, innovazione, integrazione. È motivo di orgoglio, e stimolo all'impegno, potere contrastare qui, in simbiosi con le Biblioteche di Milano, il contagio della disinformazione”, ha detto Giampiero Gramaglia, senior advisor di NewsGuard per l’Italia. “Il Sistema biblioteche di Milano e NewsGuard stanno lavorando insieme per combattere la disinformazione facendo quello che le biblioteche fanno da sempre: non filtrare alcun contenuto, ma offrire informazioni e lasciare che siano gli utenti a farsi un’idea e scegliere”, ha affermato Steven Brill, co-fondatore e amministratore delegato di NewsGuard.

NewsGuard sta cercando altri sponsor per il suo programma di alfabetizzazione ai media in Italia. Potenziali sponsor o biblioteche interessate a NewsGuard possono visitare newsguardtech.com/it o scrivere a sarah.brandt@newsguardtech.com, virginia.padovese@newsguardtech.com, angelo.paura@newsguardtech.com.

Newsgard

Fondato nel marzo del 2018 dall'imprenditore dei media Steven Brill e dall'ex publisher del Wall Street Journal Gordon Crovitz, NewsGuard fornisce valutazioni di affidabilità e schede informative di migliaia di siti di notizie e di informazione. Le valutazioni e le schede di NewsGuard possono essere concesse in licenza a fornitori di servizi internet, browser, aggregatori di notizie e piattaforme di social media e motori di ricerca che in questo modo possono renderle disponibili ai loro utenti. I giornalisti e la redazione di NewsGuard valutano i siti di notizie in base a nove criteri giornalistici apolitici ampiamente riconosciuti. Queste valutazioni sono offerte agli utenti attraverso un’estensione del browser, disponibile su Chrome, Safari, Edge e Firefox e su dispositivi mobile tramite il browser mobile Edge per iOS e Android. Per ulteriori informazioni, incluso come scaricare l'estensione del browser e vedere il processo di valutazione, visitate newsguardtech.com/it.

Il Sistema Bibliotecario di Milano (SBM) è la rete delle biblioteche di pubblica lettura del Comune di Milano. Costituito dalla Biblioteca Comunale Centrale di Palazzo Sormani, da 24 biblioteche rionali e da un Bibliobus, svolge le seguenti funzioni: ● Promuovere la lettura, il libro e l’istruzione come strumenti indispensabili per la crescita individuale e per l'esercizio di una cittadinanza consapevole;

● Favorire lo sviluppo di competenze nella ricerca di informazioni e stimolare la capacità di valutazione critica dei risultati;

● Sostenere l’apprendimento permanente di tutti i cittadini e l’uso consapevole e responsabile dei media digitali;

● Favorire l’integrazione, il confronto, il dialogo nel rispetto della diversità culturale e l’inclusione delle persone nella società, offrendo un punto di incontro e un supporto per lo svolgimento di attività quotidiane che presuppongano competenze e alfabetizzazione funzionale;

● Contribuire a promuovere lo sviluppo socio-economico della comunità e la qualità della vita dei cittadini.