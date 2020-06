Nido precipita per il temporale: il salvataggio dei piccoli gheppi in condizioni disperate

A causa del maltempo un nido di gheppi è caduto da un traliccio ed è stato trovato nei giorni scorsi da alcuni operai di un cantiere del Fiordaliso di Rozzano. Grazie al primo intervento del personale dell'Oasi Smeraldino e degli agenti della polizia locale, è stato chiesto il pronto intervento dei soccorsi di Enpa Milano.

I piccoli rapaci, arrivati nella sede dell'associazione animalista, erano in ipotermia e non reagivano praticamente ad alcuno stimolo, segno che i genitori non erano più riusciti ad alimentarli per un lungo periodo. Ma "con l’aiuto di tappetini termici, miele e acqua - si legge in una nota di Enpa - hanno pian piano iniziato a riprendersi e ora stanno decisamente meglio".

Il traliccio dal quale è caduto il nido era una delle strutture pubblicitarie utilizzate dal centro commerciale. Per i piccoli gheppi grazie alle cure dei soccorritori, per fortuna, c'è stato un lieto fine.