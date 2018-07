Milano, niente compiti per le vacanze a scuola: "Evitiamo incubi e i genitori stiano con i bimbi"

Un regalo ai ragazzini per "evitare inutili incubi". E un suggerimento ai genitori perché "stiano all'aperto con i loro bimbi".

Piccola "rivoluzione" alla scuola Primo Maggio di Buccinasco, nel Milanese, dove le insegnanti della terza A hanno deciso di non assegnare compiti per le vacanze agli studenti, ragazzine e ragazzini di otto anni.

L'assegno - racconta Lucia Tironi su Repubblica - è molto semplice: "Ripassare i verbi e le tabelline (facoltativo). Leggere, se lo vuoi. Ripassare, se lo vuoi". E insieme ai consigli, più che compiti, c'è la spiegazione di questa scelta: "Quest'anno diamo la possibilità ai genitori di riposare e stare all'aperto coi loro bambini - hanno scritto Elisabetta e Deborah, le due maestre -. Per cui abbiamo deciso di non assegnare i compiti per evitare inutili incubi".

"Succede in tante altre scuole e dipende da come ha lavorato la singola classe - ha chiarito a Repubblica il dirigente scolastico, Giuseppe Iacona -. In questo caso i bambini avevano lavorato molto bene, dunque le maestre hanno deciso che non era necessario caricarli di compiti. Hanno solo dato dei consigli di lettura e di ripasso - dice Iacona. Perché i bambini hanno bisogno di rigenerarsi, quindi ben venga questa linea soft".

Così, i bimbi potranno completare gli esercizi rimasti bianchi sui libri usati durante l'anno ma non avranno nessun obbligo né nessun testo nuovo. "Crediamo che l'importante sia che i bambini scelgano in autonomia - ha concluso Iacona -. Anche perché dare ai bambini un libro nuovo di esercizi da fare è un'arma a doppio taglio, nel senso che se un bambino sbaglia un esercizio una, due, tre volte e nessuno lo corregge, diventa quasi controproducente. Certo l'importante è tenere la mente in esercizio".