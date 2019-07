Milano, lavori nelle gallerie della verde: chiuse 4 stazioni per tutto il mese di agosto

Lavori in vista. E disagi in arrivo. Si preannuncia un agosto complicato per i pendolari milanesi che resteranno in città e saranno costretti a usare la metropolitana.

Dal 1 al 31 agosto, infatti, la M2 non viaggerà tra Udine e Loreto, con le stazioni di Udine, Lambrate, Piola e Loreto che saranno chiuse per tutto il mese.

"Abbiamo programmato un intervento di manutenzione molto importante per garantire l’impermeabilizzazione delle gallerie della linea Verde - ha spiegato Atm -. Vi invitiamo a pianificare il vostro viaggio considerando maggiori tempi di percorrenza e ci scusiamo per i disagi".

"Prestate attenzione alla destinazione dei treni", l'invito dell'azienda di Foro Bonaparte, perché "la mattina e la sera, nelle ore di punta, i treni in arrivo da Cologno Nord terminano a Cascina Gobba, mentre alcuni treni in arrivo da Abbiategrasso/Assago terminano a Centrale".

Niente M2, i bus sostitutivi

Ecco il piano di Atm per sopperire allo stop sulla M2:

Bus sostitutivi Loreto-Piola-Lambrate-Udine. Questo servizio collega le stazioni della tratta interrotta

Bus no stop Cascina Gobba-Loreto. È un servizio express che non fa fermate intermedie. Vi suggeriamo di usare questo bus in particolare in questi casi: arrivate da Cologno Nord e siete diretti verso Milano centro la mattina e la sera in ora di punta, poiché in queste ore della giornata i treni terminano a Cascina Gobba; viaggiate dal centro di Milano e siete diretti a Cologno Nord o Gessate, poiché il bus express fa servizio diretto da Loreto

Linee di superficie alternative:

linea 39: Lambrate FS, Piola e Loreto

linea 53: Cimiano, Udine e Lambrate FS

linea 55: Udine e Loreto

linea 56: Crescenzago, Cimiano e Loreto

linea 75: Cascina Gobba, Crescenzago, Cimiano, Udine e Lambrate FS

linea 81: Lambrate FS, Loreto e Centrale FS

linea 90/91: Piola, Loreto, Caiazzo e Centrale FS