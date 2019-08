Milano, la nuova mega casa di Icardi: 5 milioni di euro per il super attico in Porta Nuova

Icardi non lascia, ma raddoppia. Maurito, nonostante un futuro che sembra sempre più lontano dall'Inter, martedì ha presentato sui social la sua nuova casa, che - e potrebbe non essere un indizio di poco conto - è proprio a Milano.

Il numero 9 nerazzurro, totalmente fuori dai piani dell'Inter, ha postato su Instagram tre foto che lo ritraggono "al lavoro" nel cantiere dell'abitazione, che si trova nella centralissima Porta Nuova.

Video | Il cantiere della nuova casa di Icardi

La casa, tutta a vetri, ha una vista meravigliosa sul Bosco Verticale e sulla nuova sede dell'Inter. Stando a quanto trapelato, Wanda e Maurito avrebbero investito circa cinque milioni di euro per un attico di 400 metri quadrati nel palazzo "Giardini d'Inverno", la nuova costruzione extra lusso che sta sorgendo in via Pirelli a Milano.

Il nido d'amore degli Icardi, che non troppo tempo fa si erano regalati una villa sul lago di Como, dovrebbe essere pronto per settembre. Allora il mercato sarà chiuso e soltanto Icardi sa se sarà ancora a Milano o meno.