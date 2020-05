Apre nuova ciclabile in Bicocca. Maran: "A Milano ciclisti raddoppiati"

Dopo la (contestata) ciclabile di corso Venezia e corso Buenos Aires (per ora arrivata fino a piazza Lima da San Babila), un'altra pista arriva in zona Bicocca. "Nelle strade della città sta succedendo qualcosa - ha commentato l'assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran - i ciclisti sono più del doppio di prima e abbiamo bisogno che le strade siano sicure per tutti, a cominciare da pedoni, ciclisti e motociclisti".

Il nuovo percorso ciclabile in Bicocca costeggia il museo Hangar. L’intervento, che rientra nel piano di potenziamento della rete ciclabile del Comune di Milano e di un più ampio progetto di rigenerazione del quartiere Bicocca, fa sapere l'amministrazione, è stato realizzato da un operatore privato nell'ambito della riqualificazione del tratto viabilistico tra via Sesto San Giovanni e via Chiese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'acquisto di bici, normali ed elettriche, monopattini, hoverboard e segway (anche di seconda mano) può essere effettuato utilizzando il bonus bici, che prevede la copertura del 60% della spesa (fino ad un massimo di 500 euro).