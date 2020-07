Specchi d'acqua, verde e nessuna auto: la nuova oasi in centro al posto del parcheggio di Garibaldi

Piazza Freud, davanti alla stazione Garibaldi, diventerà uno spazio pedonale in continuità con piazza Aulenti e, attraverso arredo urbano a verde, in connessione con la vicina Biblioteca degli Alberi. Il progetto di riqualificazione, già previsto dall'amministrazione comunale, è stato migliorato per armonizzarlo con gli ambienti circostanti.

Rfi (Rete ferroviaria italiana, gruppo Fs), proprietaria della piazza e responsabile dell'interrvento, ha lavorato insieme al Comune di Milano per la nuova configurazione, che prevede la creazione di un piccolo parco urbano al centro, sostituendo il parcheggio ora poco utilizzato, con la realizzazione di aiuole alberate, l'ampliamento del marciapiede di fronte alla stazione, nuovi percorsi ciclopedonali in calcestruzzo impermeabile, specchi d’acqua e la sistemazione a verde della lieve scarpata che recupera il dislivello fra viale Sturzo e la piazza stessa.

A nord della piazza, in prossimità dell’ingresso della stazione, rimarrà un’area di "kiss and ride" per le persone e di carico/scarico merci, oltre a postazioni dedicate al car sharing, ai motocicli, alle auto elettriche e al bike sharing e alle biciclette. Gli stalli dei taxi si troveranno sia sul lato sinistro della corsia di ingresso sia sul lato opposto.

La piazza potrebbe inoltre ospitare spazi destinati ad attività commerciali con un mix di funzioni e servizi al cittadino, in modo da essere non solo un punto di passaggio ma anche un luogo piacevole e sicuro dove trascorrere il tempo libero. Il costo stimato, a carico di Rfi, è di circa due milioni di euro e dopo la firma della convenzione si prevede di avviare i lavori nel primo semestre del 2021 per la durata di circa sei mesi.

«Il volto di piazza Freud, porta d'accesso a una delle principali stazioni ferroviaria della città, cambierà radicalmente - dichiara l’assessore all’urbanistica e verde Pierfrancesco Maran -. Insieme a Rfi abbiamo voluto rendere il progetto più ambizioso, coerente con gli indirizzi del Piano di Governo del Territorio che prevedono la rigenerazione dello spazio pubblico, l’incremento del verde e la valorizzazione degli hub di mobilità».

«La sistemazione di piazza Freud - aggiunge l'assessore alla mobilità Marco Granelli - è un ulteriore tassello della riqualificazione di quest'ampia area della città compresa tra Garibaldi, Porta Nuova e Isola, dove il ripensamento degli spazi per favorire la mobilità sostenibile ha avuto e continuerà ad avere un ruolo fondamentale».