Famagosta, il SuperStudio Più apre una nuova 'Maxi' location

Diecimila metri quadri, otto metri di altezza e duemila pannelli solari. Sono questi i numeri di SuperStudioMaxi, la nuova sede del Superstudio Più che sorgerà in un edificio industriale recuperato di via Moncucco, zona Famagosta.

La location ospiterà fiere ed eventi presentandosi come 'upgrade' degli altri spazi di Superstudio Group in zona Tortona. A caratterizzare il nuovo spazio l'ampiezza: con i suoi 7200 metri quadri interni e 2800 esterni potrà ospitare fino a 3400 persone. Si tratta, scrive il gruppo, della "più grande sala privata per eventi della città".

"Sarà un luogo di cultura ed eventi in linea con gli obiettivi che ci siamo posti di accrescere gli spazi di questo tipo lontani dal centro - annota su Facebook l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran a proposito di Maxi -. L'apertura è prevista per la primavera. Il quartiere sta cambiando in diversi spazi, pensiamo al parco La Spezia che ospita i campi da basket che erano il padiglione Coca Cola ad Expo o alla magnifica nuova sede decisa da Gruppo CAP per aprirsi alla città. La cosa che mi ha fatto più piacere nella presentazione che i promotori mi hanno fatto qualche giorno fa, è stata quando mi han detto che il progetto si può fare anche perché col nuovo Pgt son state tagliate le spese per le riconversione degli immobili industriali in periferia. È uno degli scopi di #Milano2030 e son sicuro che altri seguiranno a breve il loro esempio".